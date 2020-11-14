Рыбаки из США заявили об "агрессии РФ" для получения компенсации от властей

Рыбаки из США пытаются выставить себя в роли "жертв российской агрессии" ради получения компенсаций от Вашингтона, заявил изданию "Слово и Дело" военный эксперт Виктор Литовкин.

Рыбаки из США пытаются выставить себя в роли "жертв российской агрессии" ради получения компенсаций от Вашингтона, заявил изданию "Слово и Дело" военный эксперт Виктор Литовкин.

Прошедшие летом текущего года российские учения в Беринговом море стали причиной беспокойства американских рыбаков, которые испугались военных кораблей и самолетов РФ. По мнению авторов издания The New York Times, Москва усиливала свой боевой флот, чтобы якобы обрушить "российскую агрессию" на рыболовецкие суда.

Россия проводила маневры в нейтральных водах, заранее уведомив США о предстоящем мероприятии, отметил Литовкин. По его словам, до всех военных кораблей и промышленных судов в регионе эту информацию должен был донести уже Вашингтон, однако по какой-то причине рыбаки не были проинформированы об учениях. Военнослужащие ВС РФ предупредили находившиеся в месте проведения маневров рыболовецкие суда об опасности, не применяя силу и не вытесняя их из региона насильно, подчеркнул эксперт.