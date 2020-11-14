Рыбаки из США заявили об "агрессии РФ" для получения компенсации от властей
Рыбаки из США пытаются выставить себя в роли "жертв российской агрессии" ради получения компенсаций от Вашингтона, заявил изданию "Слово и Дело" военный эксперт Виктор Литовкин.
Прошедшие летом текущего года российские учения в Беринговом море стали причиной беспокойства американских рыбаков, которые испугались военных кораблей и самолетов РФ. По мнению авторов издания The New York Times, Москва усиливала свой боевой флот, чтобы якобы обрушить "российскую агрессию" на рыболовецкие суда.
Россия проводила маневры в нейтральных водах, заранее уведомив США о предстоящем мероприятии, отметил Литовкин. По его словам, до всех военных кораблей и промышленных судов в регионе эту информацию должен был донести уже Вашингтон, однако по какой-то причине рыбаки не были проинформированы об учениях. Военнослужащие ВС РФ предупредили находившиеся в месте проведения маневров рыболовецкие суда об опасности, не применяя силу и не вытесняя их из региона насильно, подчеркнул эксперт.
"Возможно, владельцы рыбацких судов изображают потерпевшую сторону как раз для того, чтобы получить от своего правительства компенсацию за сорванный улов, ведь потерю они оценивают в миллион долларов", — сказал Литовкин.