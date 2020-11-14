Армен Григорян назвал себя россиянином на митинге в Армении

Кинопродюсер Армен Григорян во время протестной акции в Ереване заявил, что он является гражданином России и Армении.

Кинопродюсер Армен Григорян во время протестной акции в Ереване заявил, что он является гражданином России и Армении.

Григорян в ходе мероприятия обратился к россиянам. Он назвал Армению своей родиной и отметил, что в России у него дом. Москва и Ереван никогда не перестанут быть союзниками, заявил он.

"Армения была, есть и будет союзником России. Армения благодарна России, как бы она ни называлась: Российской империей, СССР, Российской Федерацией", — сказал Григорян.

Россия, Армения и Азербайджан 10 ноября подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В документе говорится, что контроль за соблюдением условий соглашения возложен на миротворцев.