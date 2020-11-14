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16:40   14 Ноября 2020
Общество

Глава ВЦИОМ заявил об обострившемся неравенстве в мире во время пандемии

Глава ВЦИОМ заявил об обострившемся неравенстве в мире во время пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции обострила вопрос неравенства людей в мире, заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

Коронавирус показал, как влияет на разных людей несправедливое устройство общества. Во время пандемии увеличился разрыв между богатыми и бедными. Среди богатых людей, заболевших коронавирусом, почти нет летальных исходов. Так как элита имеет доступ к дорогим лекарствам, высокопрофессиональным врачам и комфортным условиям лечения.

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#мир #пандемия #коронавирус

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