16:40 14 Ноября 2020Общество
Глава ВЦИОМ заявил об обострившемся неравенстве в мире во время пандемии
Пандемия коронавирусной инфекции обострила вопрос неравенства людей в мире, заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.
Пандемия коронавирусной инфекции обострила вопрос неравенства людей в мире, заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.
Коронавирус показал, как влияет на разных людей несправедливое устройство общества. Во время пандемии увеличился разрыв между богатыми и бедными. Среди богатых людей, заболевших коронавирусом, почти нет летальных исходов. Так как элита имеет доступ к дорогим лекарствам, высокопрофессиональным врачам и комфортным условиям лечения.