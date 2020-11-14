Двухэтажный экспресс соединит Петербург и Ярославль в новогодние праздники

Между Петербургом и Ярославлем запустят двухэтажный поезд на новогодние праздники. Об этом «Политике Сегодня» рассказал в пресс-службе ОАО «РЖД».

Между Петербургом и Ярославлем запустят двухэтажный поезд на новогодние праздники. Об этом «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД».

«Новогодний экспресс» будет состоять из десяти двухэтажных купейных вагонов. Курсировать он будет ежедневно с 29 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.

Из Петербурга поезд будет отправляться в 13:15. Время прибытия в Ярославль назначено на 22:05. Из Ярославля же экспресс будет выезжать в 14:24, а возвращатьс я— в 23:02. Во время путешествия небольшие остановки будут на станциях Окуловка, Бологое, Бежецк, Некоуз, Рыбинск.

Благодаря «Новогодний экспресс» россияне смогут посетить как Северную столицу, так и города Золотого кольца России. Купить билеты на поезд и узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте ОАО «РЖД».