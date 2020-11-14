Врач Минздрава РФ предупредил об осложнениях после коронавируса

Новая коронавирусная инфекция нередко дает осложнения на сердечно-сосудистую систему. Об этом заявил главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.

Новая коронавирусная инфекция нередко дает осложнения на сердечно-сосудистую систему. Об этом заявил главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.

Врач отметил, что лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе риска по COVID-19, поэтому должны уделять особое внимание противоэпидемическим мерам. Однако если избежать болезни не удалось, а после выздоровления сохраняются "перебои" в работе сердца или другие подозрительные симптомы, им следует обратиться к специалисту для прохождения реабилитации.

По словам Шляхто, сигналами для обращения к врачу в данном случае будут являться длительная одышка, появление приступов удушья или сердцебиения, отеки нижних конечностей. При этом медик оговорился, что в нынешней ситуации плановый осмотр таким лицам лучше отложить "по противоэпидемическим соображениям". Он посоветовал усилить личный контроль — заносить в дневники и опросники для самозаполнения сведения о состоянии здоровья.