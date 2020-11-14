Политолог констатировал неизбежность беспорядков в США на фоне выборов

Выборы президента в США прошли, но возникла угроза массовых протестов. Ситуацию оценили общественник Эрнест Макаренко и политолог Павел Данилин.

Выборы президента в США прошли, но возникла угроза массовых протестов. Ситуацию оценили общественник Эрнест Макаренко и политолог Павел Данилин.

Акция с участием сторонников действующего главы Белого дома Дональда Трампа запланирована на 14 ноября. Макаренко заметил, что обострить ситуацию на этом митинге способно вмешательство лиц, придерживающихся экстремистских взглядов. Комментарий эксперта приводит iReactor.

Однако глава Центра политанализа Павел Данилин полагает, что единичные протесты могут стать массовыми. Речь идет о том, что сторонники демократов и республиканцев сойдутся в открытом противостоянии. Этот процесс можно считать неизбежным.

По мнению политолога, Трамп пытается выяснить, как далеко готовы зайти те, кто оказывает ему поддержку. Симпатизирующие кандидату в президенты Джо Байдену уже проявили себя на улицах в негативном свете ранее.

Макаренко добавил, что РФ должна использовать события в США в качестве урока. Общественник предложил доработать законодательство о митингах с учетом повышения ответственности для организаторов несанкционированных мероприятий в период пандемии COVID-19.

Общественник подчеркнул, что из-за таких людей под угрозой оказывается здоровье окружающих. Поэтому с рисками следует бороться более жесткими мерами. Макаренко пояснил, что на фоне COVID-19 незаконные акции следует считать источником распространения вируса.