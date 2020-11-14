Большинство россиян поддержали идею опросов общественного мнения

Специалисты ВЦИОМ провели исследование, приуроченное ко Дню социолога в России. Они оценили отношение граждан к опросам.

Специалисты ВЦИОМ провели исследование, приуроченное ко Дню социолога в России. Они оценили отношение граждан к опросам.

Доминирующее число респондентов — 90% человек — заявили о важности и необходимости опросов общественного мнения. Еще 72% заявили, что исследования указывают на действительно мнение населения. Только 45% участников опроса со скепсисом отнеслись к подобным мероприятиям, заявили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Проведенные работы действительно отражают мнения граждан. На это указал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Ситуация с доверием и недоверием к проведению социологических исследований наглядно отражает уровень солидарности и связанности общества, подчеркнул он.