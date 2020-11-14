Путин оценил риски в военной сфере после выхода США из ДРСМД

Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности привело к возрастанию рисков в военной сфере на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.

Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности привело к возрастанию рисков в военной сфере на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.

С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин во время проведения Восточноазиатского саммита. По его словам, Москва выступает за развитие сотрудничества и обеспечение стабильности в указанном регионе.

Владимир Путин добавил, что военно-политическая сфера находится под угрозой после инициативы Белого дома аннулировать членство в договоре о ликвидации вооружения. Кремль готов провести переговоры со всеми заинтересованными этим вопросом государствами, подчеркнул президент.