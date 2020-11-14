Командование миротворцев РФ в Карабахе сообщило о стабилизации обстановки

Перемирие в Нагорном Карабахе соблюдается, нарушений прекращения огня нет. Об этом заявил командующий российскими миротворцами в НКР генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Перемирие в Нагорном Карабахе соблюдается, нарушений прекращения огня нет. Об этом заявил командующий российскими миротворцами в НКР генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта стабилизируется, заметил он. Соглашения по прекращению огня продолжают выполняться, нарушений не зафиксировано. Он добавил, что продолжается развертывание наблюдательных пунктов, на которых миротворческий контингент будет выполнять свою задачу.

"Российские миротворцы в Карабахе завершают развертывание наблюдательных постов вдоль всей линии соприкосновения", — заметил Мурадов.

На территории Нагорного Карабаха развернуто уже 12 наблюдательных пунктов. 14 ноября планируется установить еще пять точек. Военнослужащие проводят инженерную разведку и обустраивают позиции.