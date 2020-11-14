Киев недоволен расследованием Ирана по сбитому самолету

Иран предоставляет украинской стороне мало информации по сбитому самолету. Киев сомневается в достоверности данных, предоставленных Тегераном.

Иран предоставляет украинской стороне мало информации по сбитому самолету. Киев сомневается в достоверности данных, предоставленных Тегераном.

Уже на третий день после катастрофы Иран заявил, что самолет был сбит по ошибке. Подтверждение от официальных лиц было получено Киевом совсем недавно. В сообщении говорилось, что лайнер сбили ракеты малой дальности "земля — воздух", выпущенные из зенитного ракетного комплекса "Тор-М1". Незалежная попросила предоставить отчет, но спустя месяц так его и не получила, рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Отсутствие документов наводит на мысль, что самолет сбили умышленно, сказал прокурор одному из украинских изданий. По его словам, Тегеран не предоставляет никаких данных, всю информацию о ходе расследования Киев узнает из открытых источников.

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение 8 января 2020 года в Тегеране. Погибли 176 человек.