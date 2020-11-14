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14:59   14 Ноября 2020
Политика

Путин: десятки стран хотят совместно с РФ производить вакцину от COVID-19

Путин: десятки стран хотят совместно с РФ производить вакцину от COVID-19

Десятки стран проявили интерес к кооперации по поставкам и совместному производству российских вакцин от коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

С таким заявлением глава российского государства выступил на Восточно-азиатском саммите, который проходит 14 ноября. Он напомнил, что в РФ разработана и активно используется первая в мире вакцина от коронавируса. На подходе еще две, отметил Владимир Путин. Свободный доступ к вакцине должны иметь граждане всех государств. Россия готова и дальше поставлять партнерам тест-системы.

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#россия #путин #вакцина

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