Предварительной причиной смерти Джигарханяна названа остановка сердца

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер сегодня на 86-м году жизни. Причиной смерти названа остановка сердца.

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер сегодня на 86-м году жизни. Причиной смерти названа остановка сердца.

Сердце Джигарханяна остановилось на фоне болезни почек и отека организма, сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения актера. В последние несколько лет артист тяжело болел. Однако точные причины смерти будут названы после экспертизы.

Прощание с Арменом Борисовичем запланировано на 17 ноября в Московском драматическом театре. Похороны актера пройдут на Ваганьковском кладбище.

По словам друга актера Артура Согомона, врачи в больнице пытались спасти актера, но безуспешно. У Джигарханяна обострились хронические заболевания.