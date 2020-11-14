Турция может выйти из НАТО после давления США из-за покупки С-400

Анкара недовольна двуличными действиями США. Давление из-за покупки С-400 может привести к выходу из НАТО. Об этом пишет "ПолитЭксперт", цитируя депутата Камиля Айдына.

Анкара недовольна двуличными действиями США. Давление из-за покупки С-400 может привести к выходу из НАТО. Об этом пишет "ПолитЭксперт", цитируя депутата Камиля Айдына.

Зампредседателя Партии национального действия Турции (MHP) Камиль Айдын сравнил приобретение комплексов ПВО С-400 "Триумф" с едой для страждущего. Он напомнил, что США не продали турецкой стороне оружие для защиты своих границ. После этого Анкара решила совершить сделку с Москвой, результатами которой осталась довольна. После этого началось санкционное давление от США.

"Они думают, что могут вмешиваться в наши внутренние дела, но мы этого не допустим", — подчеркнул Айдын.

Депутат напомнил, что другой член НАТО, Греция, также покупала у России вооружение. Речь идет о комплексах С-300 "Фаворит". При этом никаких последствий не было. Подобная политика от США является двуличной, и может привести к выходу Турции из Североатлантического альянса, резюмировал политик.