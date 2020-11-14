Регионы получат дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми

Правительство РФ выделит бюджетам российских регионов и бюджету Байконура деньги на субсидии для ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в субботу, 14 ноября.

Правительство РФ выделит бюджетам регионов и бюджету Байконура деньги на субсидии для ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в субботу, 14 ноября.

Отмечается, что проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение ежемесячных выплат, которые каждый месяц будут получать родители малышей в полном объеме.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит дополнительно 62 миллиарда рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет. В целом на такие пособия в текущем году будет выделено 123 миллиарда рублей. Средства будет выделены на более чем четыре миллиона детей.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента России Владимира Путина с 1 января. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер такого пособия в среднем по стране составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка — примерно пять с половиной тысячи рублей.