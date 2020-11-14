14:17 14 Ноября 2020Общество
Глава Пятигорска Ворошилов госпитализирован с коронавирусом
Мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова медики госпитализировали в городскую больницу из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова медики госпитализировали в городскую больницу из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Недавно стало известно, что Ворошилов заболел, тест на COVID-19 дал положительный результат. Глава города тогда сообщал, что ушел на удаленку, намерен лечиться дома и оттуда же будет продолжать вести работу. Дмитрия Ворошилова избрали на руководящий пост в мае этого года. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.