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14:17   14 Ноября 2020
Общество

Глава Пятигорска Ворошилов госпитализирован с коронавирусом

Глава Пятигорска Ворошилов госпитализирован с коронавирусом

Мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова медики госпитализировали в городскую больницу из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Недавно стало известно, что Ворошилов заболел, тест на COVID-19 дал положительный результат. Глава города тогда сообщал, что ушел на удаленку, намерен лечиться дома и оттуда же будет продолжать вести работу. Дмитрия Ворошилова избрали на руководящий пост в мае этого года. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#пятигорск #коронавирус #удаленка

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