Соединенные Штаты превратились в зону активного заражения коронавирусом

Соединенные Штаты превратились в зону активного распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил американский эпидемиолог Майкл Остерхольм.

Соединенные Штаты превратились в зону активного распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил американский эпидемиолог Майкл Остерхольм.

Как сообщалось ранее, на территории Соединенных Штатов более миллиона человек заразились COVID-19 только за десять дней.

Эпидемиолог Остерхольм заявил, что в сложившейся ситуации практически вся территория американского государства превратилась в зону активного заражения коронавирусом.