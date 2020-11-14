14:13 14 Ноября 2020Политика
Соединенные Штаты превратились в зону активного заражения коронавирусом
Соединенные Штаты превратились в зону активного распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил американский эпидемиолог Майкл Остерхольм.
Соединенные Штаты превратились в зону активного распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил американский эпидемиолог Майкл Остерхольм.
Как сообщалось ранее, на территории Соединенных Штатов более миллиона человек заразились COVID-19 только за десять дней.
Эпидемиолог Остерхольм заявил, что в сложившейся ситуации практически вся территория американского государства превратилась в зону активного заражения коронавирусом.