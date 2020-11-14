Закон Украины об отселении иностранцев заинтересовал омбудсмена ДНР

Законопроект об отселении иностранцев на Украине является проявлением политики геноцида. Так считает уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Законопроект об отселении иностранцев на Украине является проявлением политики геноцида. Так считает уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Верховная Рада рассматривает инициативу о принудительном отселении граждан государств, которые "угрожают нападением или совершают агрессию против Украины". В случае, если иностранца коснется этот закон, он не сможет покинуть Незалежную.

Идея украинского кабмина представляет собой откровенную попытку "зачистки" тех, кто думает "не по-украински". Фактически, после принятия законопроекта на территории страны появятся концлагеря, передает слова Морозовой Донецкое агентство новостей.