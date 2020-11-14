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14:10   14 Ноября 2020
Политика

Закон Украины об отселении иностранцев заинтересовал омбудсмена ДНР

Закон Украины об отселении иностранцев заинтересовал омбудсмена ДНР

Законопроект об отселении иностранцев на Украине является проявлением политики геноцида. Так считает уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Верховная Рада рассматривает инициативу о принудительном отселении граждан государств, которые "угрожают нападением или совершают агрессию против Украины". В случае, если иностранца коснется этот закон, он не сможет покинуть Незалежную.

Идея украинского кабмина представляет собой откровенную попытку "зачистки" тех, кто думает "не по-украински". Фактически, после принятия законопроекта на территории страны появятся концлагеря, передает слова Морозовой Донецкое агентство новостей.

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#украина #верховная рада #морозова

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