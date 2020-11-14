Команда сбитого Ми-24 награждена орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества экипаж вертолета МИ-24, сбитого азербайджанскими военными.

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества экипаж вертолета МИ-24, сбитого азербайджанскими военными.

Минобороны России 9 ноября сообщило, что вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве Армении вне зоны проведения боевых действий. В результате инцидента погибли два члена экипажа, еще один был эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджан признал, что вертолет был сбит случайно.

Генеральная прокуратура Азербайджана открыла дело по уголовной статье "Халатное отношение к службе". Баку принес свои извинения, а также была предложена компенсация.