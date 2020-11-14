Арестованного сенатора Арашукова изолировали из-за подозрения на COVID-19

Экс-сенатор Рауф Арашуков, находящийся в московском следственном изоляторе, сдал тест на коронавирус. Пока ему не разрешают общаться с посетителями, пишет РИА Новости.

Экс-сенатор Рауф Арашуков, находящийся в московском следственном изоляторе, сдал тест на коронавирус. Пока ему не разрешают общаться с посетителями, пишет РИА Новости.

Руководство СИЗО "Лефортово" временно запретило посетителям навещать бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова в связи с подозрениями на коронавирусную инфекцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката заключенного.

Следователи завели четыре уголовных дела против близких Арашукова, задержанного в январе минувшего года в зале Совета Федерации. По версии обвинения, экс-сенатор причастен к нескольким преступлениям, среди которых убийства. Его отец стал фигурантом дела о хищении газа на 31 млрд рублей. Сам Арашуков отрицает вину и утверждает, что он находится под следствием из-за интриг.