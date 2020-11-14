Рада рассмотрит законопроект об усилении антироссийской политики СМИ

Верховная рада рассмотрит законопроект о наказании для СМИ, которые отрицают "российскую агрессию". Инициативу поддержал комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Верховная рада рассмотрит законопроект о наказании для СМИ, которые отрицают "российскую агрессию". Инициативу поддержал комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Украинским депутатам рекомендуют ввести штрафы для радиостанций и телекомпаний, которые не хотят признавать "военную агрессию России". Изменения предлагают внести в закон "О телевидении и радиовещании", передает ИА REGNUM.

Предполагается, что при первом нарушении телерадиокомпании будут получать штрафы. При повторном несоблюдении закона они могут решением суда лишиться лицензии. Дата голосования по законопроекту не называется.