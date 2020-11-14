Перед смертью Джигарханян еле говорил и передвигался в инвалидном кресле

Легендарный актер Армен Джигарханян скончался 14 ноября на 86-м году жизни. Перед смертью артист сильно болел: передвигался в инвалидном кресле и с трудом мог говорить.

Легендарный актер Армен Джигарханян скончался 14 ноября на 86-м году жизни. Перед смертью артист сильно болел: передвигался в инвалидном кресле и с трудом мог говорить.

В начале октября Джигарханян отметил два юбилея — свое 85-летие и 65 лет с начала творческой деятельности. Празднование прошло в тесном кругу самых близких коллег и друзей. По словам гостей, Джигарханян на мероприятии появился в инвалидном кресле и с трудом мог говорить.

"Последний раз видел его на юбилее 3 октября в театре, тогда он уже очень плохо выглядел. Был в кресле. Историю болезни я не знаю, но последние годы он себя чувствовал все хуже и хуже", — поделился артист театра Джигарханяна Вадим Медведев в беседе с "Вечерней Москвой".

Родственники артиста не скрывали его тяжелое состояние. Супруга Джигарханяна Татьяна Власова, с которой он воссоединился незадолго до смерти, рассказала, что актер очень медленно разговаривал и передвигался только с помощью инвалидной коляски. В июне Армена Джигарханяна срочно госпитализировали из-за серьезных проблем с сердцем, а последние дни жизни он провел в больнице.