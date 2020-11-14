Россияне в соцсетях вспоминают самые яркие роли Джигарханяна

Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября. В соцсетях соболезнуют семье и близким актера.

Актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР Армен Джигарханянн умер в ночь на 14 ноября. Ему было 85 лет.

Джигарханян сыграл сотни ролей в фильмах, на которых выросло не одно поколение. Фразы его героев моментально превращались в афоризмы, а голос с хрипотцой и хитрый прищур навсегда останутся в памяти соотечественников.

В субботу соцсети заполонили сообщения с соболезнованиями.

Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Актёр АРМЕН БОРИСОВИЧ ДЖИГАРХАНЯН. Вечная Память. Царствие Небесное. — Светлана Белевич☭ (@svetamk2008) November 14, 2020

УМЕР АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН. Скорбим всей семьей. Он подарил миру прекрасные образы.НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК И ВЕЛИКИЙ АРТИСТ.ИНТЕЛЛИГЕНТ. ХАРИЗМА ДО НЕБЕС! УНИКАЛЬНЫЙ ДАР! pic.twitter.com/t1ZqeEiU2u — Нина Литвина (@sbeto5e2vnbt) November 14, 2020

Нет столько на земле Армян, сколько ролей сыграл Армен Джигарханян. Царствие ему небесное. Великий был актёр. pic.twitter.com/U4Seczsu9N — Гордый Патриот (@tRMoZHXainTfqA3) November 14, 2020

Джигарханян с легкостью перевоплощался в любых персонажей — от лакея Тристана в «Собаке на сене» до матерого бандита Горбатого в «Место встречи изменить нельзя».

Россияне вспоминают самые яркие роли мастера.

RIP Армен Джигарханян. Любимая роль - штабс-капитан Овечкин. На удивление образцовый белый офицер советского кино. pic.twitter.com/PKK4pNz7sv — Viktor Zu (@tvoy_dead) November 14, 2020

А моя любимая роль у Армена Джигарханяна была - судья Кригс в "Здравствуйте, я ваша тётя!". Очень жаль... — Ivan Zlodeev (@panaevsfriend) November 14, 2020

А теперь «Горбатый» ... уходят великие ... pic.twitter.com/gYW9j9Qcoc — hudoznik (@hudoznik2) November 14, 2020

1. «А помнишь, как ты меня гонял? Работа такая…» «Ну ты это… заходи, если что. 2. "Почему мой маленький пупсеночек не обнимет своего маленького кликсеночка? А!? 3.А те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым!» — Искра (@Olga51152195) November 14, 2020

Штабс-капитан Овечкин , лакей Тристан , горбун Карп... Советский, российский и армянский актёр, театральный режиссёр и педагог; народный артист СССР , лауреат двух Государственных премий Армянской ССР. Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского pic.twitter.com/dprihiHkb3 — Алекс#ГРУ 27ПНР (@Pilosipizdosi) November 14, 2020

Джигарханян стал голосом многих любимых мультперсонажей. В частности, он подарил неповторимое обаяние Волку из мультфильма «Жил-был пес». Также озвучил дядюшку Мокуса из мультфильма «Неуловимый Фунтик», Вещего Ворона из «Бабки Ежки», Джона Сильвера из «Остров сокровищ» и других.

Армен Борисович, Великий, прощай. Ты заходи, если что. И спасибо за всё... pic.twitter.com/Ig5FCTk2ln — Серёга Авиатор ???????? (@vvsFby7rllgxedi) November 14, 2020

С прискорбием сообщаю, что голоса всеми любимого Джона Сильвера из мультфильма "Остров сокровищ" больше нет. В ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет скончался Народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян. pic.twitter.com/4Aj7lmWvc0 — Nicolas Grammont (@NicolasGrammont) November 14, 2020

А волк из «Жил-был пёс»? Ты это, заходи, если что pic.twitter.com/r81EVEaMWa — Кирилл Гавриленко (@kirillcska) November 14, 2020

Актер театра и кино, режиссер Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Его фильмография насчитывает свыше 300 кинокартин. Среди них: «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Ширли-мырли», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и многие другие.

Джигарханян — один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра.

В 2018 году артист ненадолго впал в кому после инфаркта. До этого его несколько раз госпитализировали, в том числе с подозрением на гипертонический криз.

В начале октября 2020 года Джигарханян отметил два юбилея — свое 85-летие и 65 лет с начала творческой деятельности. Празднование прошло в тесном кругу самых близких коллег и друзей. Последние дни жизни актер провел в больнице. Сердце Джигарханяна остановилось на фоне болезни почек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Джигарханяна. Он назвал смерть актера огромной утратой для миллионов соотечественников и культуры в целом. Об уходе из жизни Джигарханяна высказались многие артисты, звезды шоу-бизнеса, политики.