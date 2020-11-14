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16:20   14 Ноября 2020
Россия

Россияне в соцсетях вспоминают самые яркие роли Джигарханяна

Россияне в соцсетях вспоминают самые яркие роли Джигарханяна

Актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР Армен Джигарханянн умер в ночь на 14 ноября. Ему было 85 лет.

Джигарханян сыграл сотни ролей в фильмах, на которых выросло не одно поколение. Фразы его героев моментально превращались в афоризмы, а голос с хрипотцой и хитрый прищур навсегда останутся в памяти соотечественников.

В субботу соцсети заполонили сообщения с соболезнованиями.

Джигарханян с легкостью перевоплощался в любых персонажей — от лакея Тристана в «Собаке на сене» до матерого бандита Горбатого в «Место встречи изменить нельзя».

Россияне вспоминают самые яркие роли мастера.

 

Джигарханян стал голосом многих любимых мультперсонажей. В частности, он подарил неповторимое обаяние Волку из мультфильма «Жил-был пес». Также озвучил дядюшку Мокуса из мультфильма «Неуловимый Фунтик», Вещего Ворона из «Бабки Ежки», Джона Сильвера из «Остров сокровищ» и других.

 

Актер театра и кино, режиссер Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Его фильмография насчитывает свыше 300 кинокартин. Среди них: «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Ширли-мырли», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и многие другие.

Джигарханян — один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра.

В 2018 году артист ненадолго впал в кому после инфаркта. До этого его несколько раз госпитализировали, в том числе с подозрением на гипертонический криз. 

В начале октября 2020 года Джигарханян отметил два юбилея — свое 85-летие и 65 лет с начала творческой деятельности. Празднование прошло в тесном кругу самых близких коллег и друзей. Последние дни жизни актер провел в больнице. Сердце Джигарханяна остановилось на фоне болезни почек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Джигарханяна. Он назвал смерть актера огромной утратой для миллионов соотечественников и культуры в целом. Об уходе из жизни Джигарханяна высказались многие артисты, звезды шоу-бизнеса, политики.

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