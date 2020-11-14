Цымбалюк-Романовская не сможет участвовать в разделе имущества Джигарханяна

Законных наследников умершего в возрасте 85 лет актера и режиссера Армена Джигарханяна назвал адвокат Янис Юкша.

Законных наследников умершего в возрасте 85 лет актера и режиссера Армена Джигарханяна назвал адвокат Янис Юкша.

После смерти известных людей всегда возникает множество желающих поучаствовать в разделе их имущества. Подобных скандалов в России было уже немало, но в законе четко обозначено, кто именно имеет статус наследников первой очереди. К ним относятся дети и родители покойного, а также законный супруг, пояснил Юкша в беседе с изданием iReactor.

Насколько известно, на момент смерти Армен Борисович находился в разводе с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

"Я убежден, что даже небезызвестной последней супруге Джигарханяна вряд ли удастся вмешаться в этот раздел наследства", — подчеркнул адвокат.

Он уточнил, что речь может идти только о доле, на которую она могла претендовать еще в браке. Что касается наследников первой группы, им полагаются равные доли имущества, а в случае несогласия вопрос должен решаться в суде.