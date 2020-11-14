Журавко почтил память Джигарханяна цитатами про Украину

Экс-член украинского парламента Алексей Журавко почтил в социальных сетях память российского актера Армена Джигарханяна, скончавшегося 14 ноября.

Экс-член украинского парламента Алексей Журавко почтил в социальных сетях память российского актера Армена Джигарханяна, скончавшегося 14 ноября.

Бывший депутат Рады вспомнил некоторые из высказываний артиста, связанные с Украиной.

Например, Джигарханян искренне недоумевал, почему некоторые пытаются представить Украину и Российскую Федерацию в качестве разных государств.

По мнению заслуженного артиста СССР, самое ужасное — если граждане двух соседних стран превратятся во врагов, а мысль об этом будет жить в них на генетическом уровне.

Джигарханян подчеркивал, что действия одного глупца, устроившего склоки между братскими народами, сложно исправить усилиями десятков разумных людей.