Администратор театра Джигарханяна рассказала о любимом спектакле артиста

Представитель пресс-службы Московского драматического театра имени Армена Джигарханяна рассказала о любимом спектакле режиссера.

Представитель пресс-службы Московского драматического театра имени Армена Джигарханяна рассказала о любимом спектакле режиссера.

Постановка "Брак по-итальянски" являлась любимым спектаклем Джигарханяна. Администратор театра Наталья Жиляева рассказала, что труппа готовит постановки, посвященные любимому руководителю, пишет Федеральное агентство новостей.

"Завтра утром у нас необычайное приключение "Красной шапочки" и вечером "Брак по-итальянски" — это будет лучшей памятью о нем, это его любимый спектакль", — обратила внимание Жилева.

Коллега народного артиста уточнила, что труппа театра продолжает работать в штатном режиме. Однако было принято отметить поездку на фестиваль тамбовский "Виват, театр!".