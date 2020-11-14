Путин: смерть Джигарханяна стала огромной утратой для культуры

Глубокие соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста СССР Армена Джигарханяна, который скончался 14 ноября, выразил президент РФ Владимир Путин.

Глубокие соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста СССР Армена Джигарханяна, который скончался 14 ноября, выразил президент РФ Владимир Путин.

В своей телеграмме глава государства отметил, что Армен Борисович был великим актером, светлым, удивительно одаренным и обаятельным человеком. Его уход из жизни стал огромной утратой для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах.

По словам Путина, Джигарханяна искренне любили за щедрый талант, душевное тепло, преданность профессии и своему зрителю. Он был по-настоящему народным артистом, добрая память об этом Мастере будет сохранена навсегда.

Художественный руководитель Московского драматического театра умер на 86-м году жизни. Его фильмография насчитывает более 200 картин. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый артист в России.