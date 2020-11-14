"Природой одарен огромным талантом": Орлова про Джигарханяна

Своими воспоминаниями о личности скончавшегося артиста Армена Джигарханяна поделилась его коллега Татьяна Орлова.

Своими воспоминаниями о личности скончавшегося артиста Армена Джигарханяна поделилась его коллега Татьяна Орлова.

Актриса советского кино Татьяна Орлова рассказала о том, что скончавшийся актер Армен Джигарханян был талантом огромной величины. По ее мнению, ему под силу было воплотить на сцене любую роль.

"Огромный диапазон, природой одарен огромным талантом, который, что называется, нельзя было постичь и понять", — рассказала про Джигарханяна Орлова.

По словам актрисы, иногда было сложно распознать, играет Джигарханян или просто говорит то, что у него на уме. Она назвала актера органичным добрым и очень коммуникабельным. По ее словам, он одинаково общался как с именитыми артистами, так и со студентами.