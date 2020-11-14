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12:44   14 Ноября 2020
Общество

Собянин: память о Джигарханяне сохранится навсегда в сердцах

Собянин: память о Джигарханяне сохранится навсегда в сердцах

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился словами соболезнованиями в связи со смертью актера Армена Джигарханяна на своей странице во "ВКонтакте".

В соответствующем посте глава Москвы отметил, что светлая память об актере "навсегда сохранится в сердцах миллионов поклонников".

"Ушел из жизни замечательный мастер, эпоха в истории отечественного театра и кино — Армен Борисович Джигарханян. Всеми любимый за неподражаемую манеру исполнения, искренность и обаяние", — написал градоначальник.

В субботу утром театр Джигарханяна сообщили о его смерти. Артисту было 85 лет. За последние два года Армен Борисович попадал в больницу шесть раз.

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