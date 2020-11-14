Глава Армении призвал вернуться к формату Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Возвращение к формату Минской группы ОБСЕ станет важным элементом разрешения кризиса в Нагорном Карабахе, считает президент Армении Армен Саркисян.

Возвращение к формату Минской группы ОБСЕ станет важным элементом разрешения кризиса в Нагорном Карабахе, считает президент Армении Армен Саркисян.

Миротворческая миссия России в Карабахе была развернута в соответствии с соглашением о прекращении огня, однако сам конфликт еще до конца не урегулирован, заявил армянский лидер. Он подчеркнул, что подписанный документ является лишь перемирием.

"Нужно сделать все возможное для возвращения в Минский процесс, вместе с сопредседателями из России, США и Франции, которым дан мандат на решение вопроса", — сказал Саркисян.

Статус Нагорного Карабаха не определен в подписанном соглашении, отметил глава Армении. По его мнению, ряд факторов говорит о скором возвращении формата Минской группы ОБСЕ.