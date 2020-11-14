Киевский политолог обвинил Кравчука в сдаче Донбасса

Оппозиционный политолог рассчитывает весной на поддержку США.

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук предал национальные интересы страны в Донбассе. Такое мнение в интервью «Политике сегодня» выступил украинский политический деятель Тарас Черновол.

«Наша власть больна морально, — констатировал Черновол. — Сейчас Россия может легко подталкивать Украину к капитуляционным действиям. Это именно то, что сейчас делает Леонид Кравчук в Трехсторонней контактной группе: сдает позиции Украины».

Кравчук в июле 2020 года возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Он сменил на этом посту Леонида Кучму, второго президента Украины.

По словам политолога, поведение Кравчука и его коллег нельзя трактовать иначе как предательство национальных интересов.

«Делегация Украины в трехсторонней группе занимается имитацией деятельности», — возмутился Черновол.

Черновол уверен, что противодействие нынешней киевской власти эффективно оказывают патриотические и ветеранские силы. Собеседник ПС убежден, что этих сил «дико боится» нынешний президент Украины Владимир Зеленский и его администрация.

Во внезапной болезни Зеленского украинский оппозиционер разглядел именно страх брать ответственность.

«В случае Зеленского, никто не знает до конца, правда это или нет. У нас власть, которая привыкла врать, которая вообще не придает значения своим словам. На самом деле мы не знаем, болен Зеленский или нет <...> А может он просто решил сделать себе очередной отпуск, отдохнуть: перетрудился», — сыронизировал собеседник «Политики сегодня».

Между тем, весной 2021 года в переговорном процессе Минской группы по Донбассу вполне может произойти сдвиг, прогнозирует Тарас Черновол. Это связано с изменением политической ситуации в США (официально результаты президентских выборов в США все еще не объявлены, в некоторых штатах пересчитывают бюллетени - прим.ред.)

На уступки могут пойти самопровозглашенные республики Донбасса, считает Черновол.

«Полагаю, будет усилено давление со стороны США. Мы видим, как ныне избранный президент Джо Байден, еще будучи вице-президентом, брал под личную опеку Украину», - напомнил политолог, подчеркнув, что именно Байден, а не президент Обама оказывал поддержку Украине.

Минские соглашения оппозиционный политолог не признает. Черновол ставит Киеву в пример действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, выступая за активизацию боевых действий в Донбассе. Но на деле украинская делегация в Трехсторонней группе «сдает позиции», считает Черновол.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после произошедшего в столице Украины государственного переворота, в результате которого был свергнут законный президент Виктор Янукович. Жители Донецкой и Луганской областей заявили о несогласии с новым националистическим курсом постмайданных властей и провозгласили независимость от Украины. Киев в ответ начал военную операцию против восставших регионов.

По данным ООН, за шесть лет войны погибли более 3,3 тысяч мирных граждан, более 9 тысяч были ранены.