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12:33   14 Ноября 2020
Политика

Бывший премьер Украины указал на непрофессионализм властей Киева

Бывший премьер Украины указал на непрофессионализм властей Киева

Экс-премьер Украины Николай Азаров сравнил результаты развития Москвы и Киева.

По его словам, украинская столица приходит в упадок. Причиной стагнации города является непрофессионализм властей. Политик отметил, что руководящие должности занимают "временщики". Он сравнил результаты своей работы и нынешних чиновников. Действующие политики ничего не построили и не оставили Украине.

Азаров также отметил прогресс Москвы. По сравнению с Киевом, российская столица динамично и энергично развивается. Политик с белой завистью смотрит на улучшения города. Например, власти Москвы уделяют значительное внимание дорогам, отметил Азаров.

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#москва #киев #азаров

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