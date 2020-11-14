Бывший премьер Украины указал на непрофессионализм властей Киева

Экс-премьер Украины Николай Азаров сравнил результаты развития Москвы и Киева.

Экс-премьер Украины Николай Азаров сравнил результаты развития Москвы и Киева.

По его словам, украинская столица приходит в упадок. Причиной стагнации города является непрофессионализм властей. Политик отметил, что руководящие должности занимают "временщики". Он сравнил результаты своей работы и нынешних чиновников. Действующие политики ничего не построили и не оставили Украине.

Азаров также отметил прогресс Москвы. По сравнению с Киевом, российская столица динамично и энергично развивается. Политик с белой завистью смотрит на улучшения города. Например, власти Москвы уделяют значительное внимание дорогам, отметил Азаров.