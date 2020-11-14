Звезда "Моей прекрасной няни" Смолкин назвал Джигарханяна большим артистом

Заслуженный артист России, 72-летний Борис Смолкин выразил свои соболезнования семье покойного Армена Джигарханяна и назвал его большим артистом.

Заслуженный артист России, 72-летний Борис Смолкин выразил свои соболезнования семье покойного Армена Джигарханяна и назвал его большим артистом.

Звезды российской эстрады, известные актеры публикуют в соцсетях траурные посты после новости о смерти Армена Джигарханяна. К скорбящим знаменитостям присоединился звезда "Моей прекрасной няни" актер Борис Смолкин. Он выразил семье покойного актера свои соболезнования.

"Армен Борисович, конечно, был большой артист. <...> Я, кроме соболезнований родным, близким, друзьям, не могу ничего сказать, нет слов", — заявил в беседе с Nation News Борис Смолкин.

Свои соболезнования близким в Сети также выразили певица Наташа Королева и бывшая жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская. Армен Джигарханян скончался 14 ноября на 86-м году жизни. Причина смерти актера никак не связана с новой коронавирусной инфекцией.