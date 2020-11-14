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12:18   14 Ноября 2020
Политика

Надежда Савченко считает глупостью введение карантина на Украине

Надежда Савченко считает глупостью введение карантина на Украине

"Карантин выходного дня" на Украине является большой глупостью. Такое заявление сделала экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Кабинет министров Незалежной из-за коронавируса ввел частичные ограничения в стране: с 14 по 30 ноября на выходных могут работать только некоторые предприятия. В их числе — продуктовые магазины, аптеки, заправки, почта, банки. Многие представители местных органов власти возмущены таким решением.

Карантин ударит по экономике, считает Савченко. Поэтому, по ее словам, он является преступлением против украинского народа. Пандемия должна стать поводом для развития медицины, а не введения ограничений.

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#украина #савченко #карантин #коронавирус

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