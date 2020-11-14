Войска Армении и Азербайджана обменялись телами погибших в Карабахе

Между Азербайджаном и Арменией состоялся обмен телами нескольких военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша, сообщает МО Азербайджана.

Между Азербайджаном и Арменией состоялся обмен телами нескольких военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша, сообщает МО Азербайджана.

Гуманитарная акция прошла при посредничестве российских миротворцев, развернутых в Карабахе.

"В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих ВС Армении были собраны и переданы армянской стороне. Также были приняты тела шести военнослужащих азербайджанской армии, погибших во время боев вокруг города Шуша", — указали в Минобороны Азербайджана.

Обмен телами прошел в соответствии с восьмым пунктом трехстороннего соглашения, подписанного 10 ноября президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По условиям соглашения, Армения передает Азербайджану три района республики, все боевые действия на линии соприкосновения прекращены, а стороны обмениваются пленными и телами убитых.

В азербайджанском ведомстве выразили благодарность за содействие России и лично Сергею Шойгу за организацию гуманитарной акции.