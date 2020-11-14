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12:06   14 Ноября 2020
Политика

Жизнь Александра Лукашенко могла оборваться в 90-е

Жизнь Александра Лукашенко могла оборваться в 90-е

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на него готовились два покушения. Политика пытались устранить во время первых выборов в 1994 году.

Тогда сопернику Лукашенко Вячеславу Кебичу неизвестные предложили план убийства. Киллеры хотели открыть огонь по машинам обоих кандидатов, но подстроить все так, чтобы Кебич остался жив, а Лукашенко — погиб, передает БелТА. Политик отказался, и, по словам президента, он ему за это всю жизнь благодарен.

Александр Лукашенко также рассказал журналистам, что во время первых выборов в него стреляли. Глава РБ отметил, что не стал расследовать эти инциденты, и отправил материалы в архив КГБ.

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#покушение #белоруссия #лукашенко

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