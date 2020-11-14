Германия стала лидером по закупкам российского газа в Европе

Крупнейшим покупателем российского газа в Европе в августе стала Германия, которая получила газа в 2,2 раза больше, чем в июле – 3,209 млрд кубометров, согласно данным ФТС РФ.

Крупнейшим покупателем российского газа в Европе в августе стала Германия, которая получила газа в 2,2 раза больше, чем в июле – 3,209 млрд кубометров, согласно данным ФТС РФ.

Объем поставок газа в Германию в августе этого года увеличился на 10,4% по сравнению с поставками в августе прошлого года.

Италия, получившая большую часть газа в июле, стала вторым по величине покупателем "Газпрома" в Европе в августе, закупив 2,187 млрд кубометров газа, что на 18,3% больше, чем в июле этого года и на 7,2% больше объемов, поставленных в августе 2019 года.

В августе 2020 года во Францию ​​поставлено 1,409 млрд кубометров газа (в 1,9 раза больше в июле 2020 года и на 8,4% больше объема поставок в августе 2019 года). В августе Беларусь получила 1,38 млрд кубометров газа (снижение на 3,2% в годовом исчислении), в Словакии – 1 048 млрд кубометров газа (рост на 11,1% в годовом исчислении).

Поставки "Газпрома" в Турцию в августе выросли почти втрое по сравнению с объемом прокачки в июле до 1,046 млрд кубометров. Ежегодно в августе этого года поставки упали на 29%.