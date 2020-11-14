Инфекционист советует чаще молчать, чтобы избежать COVID-19

В общественных местах лучше не разговаривать, если органы дыхания не прикрыты маской, иначе даже расстояние в полтора метра не убережет от заражения коронавирусом.

В общественных местах лучше не разговаривать, если органы дыхания не прикрыты маской, иначе даже расстояние в полтора метра не убережет от заражения коронавирусом. Об этом в интервью радио Sputnik» рассказал главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

Специалист объяснил, что в транспорте или других общественных местах нельзя исключать, что рядом находится зараженный COVID-19 человек. При дыхании вирус распространяется, а при разговоре этот эффект усиливается. Причем, чем громче и эмоциональнее говорит человек, тем больше выделяется вирусных частиц.

«Формулировку «молчание – золото» никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение", - заметил Тимаков.

В таких случаях защитить могут опять же медицинские маски.

По данным оперативного штаба, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России впервые превысило 22 тысячи человек.