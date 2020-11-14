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11:44   14 Ноября 2020
Общество

Актриса Лясковец рассказала о ситуации в театре после смерти Джигарханяна

Актриса Лясковец рассказала о ситуации в театре после смерти Джигарханяна

Будущее Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна пока остается неопределенным. О ситуации рассказала актриса Инна Лясковец.

Джигарханяна не стало утром 14 ноября. Ученики и коллеги артиста тяжело переживают его кончину. Они любили своего руководителя и всегда восхищались его талантом, рассказала Лясковец изданию iReactor. Актриса надеется, что творчество Джигарханяна будет жить долго, как и его театр. Лясковец отметила, что пока сложно давать какие-либо прогнозы.

Похороны артиста назначены на 17 ноября. По словам его друга, прощание пройдет в театре. Это позволит коллегам, ученикам, друзьям и поклонникам проводить его в последний путь.

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#театр #джигарханян #лясковец

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