Актриса Лясковец рассказала о ситуации в театре после смерти Джигарханяна

Будущее Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна пока остается неопределенным. О ситуации рассказала актриса Инна Лясковец.

Будущее Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна пока остается неопределенным. О ситуации рассказала актриса Инна Лясковец.

Джигарханяна не стало утром 14 ноября. Ученики и коллеги артиста тяжело переживают его кончину. Они любили своего руководителя и всегда восхищались его талантом, рассказала Лясковец изданию iReactor. Актриса надеется, что творчество Джигарханяна будет жить долго, как и его театр. Лясковец отметила, что пока сложно давать какие-либо прогнозы.

Похороны артиста назначены на 17 ноября. По словам его друга, прощание пройдет в театре. Это позволит коллегам, ученикам, друзьям и поклонникам проводить его в последний путь.