"Очень печально": Владимир Бортко о смерти Армена Джигарханяна

Депутат Госдумы РФ, режиссер Владимир Бортко выразил свои соболезнования в связи со смертью советского и российского актера Армена Джигарханяна.

Депутат Госдумы РФ, режиссер Владимир Бортко выразил свои соболезнования в связи со смертью советского и российского актера Армена Джигарханяна.

Артист был очень талантливым человеком и интересной творческой личностью, заявил Бортко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

"Замечательный актер, прекрасный человек. У него было много друзей. Для меня большая честь, что я с ним знаком", — сказал парламентарий.

Джигарханян скончался на 86-м году жизни в Москве. Гражданская панихида состоится в понедельник или во вторник на родной сцене Московского драматического театра.

Некоторое время назад друг Джигарханяна Артур Согомонян рассказал о предполагаемой причине смерти артиста на 86-м году жизни. По его словам, все дело в обострении хронического заболевания, пишет ФАН.