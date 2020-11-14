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11:34   14 Ноября 2020
Общество

"Очень печально": Владимир Бортко о смерти Армена Джигарханяна

"Очень печально": Владимир Бортко о смерти Армена Джигарханяна

Депутат Госдумы РФ, режиссер Владимир Бортко выразил свои соболезнования в связи со смертью советского и российского актера Армена Джигарханяна.

Артист был очень талантливым человеком и интересной творческой личностью, заявил Бортко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

"Замечательный актер, прекрасный человек. У него было много друзей. Для меня большая честь, что я с ним знаком", — сказал парламентарий.

Джигарханян скончался на 86-м году жизни в Москве. Гражданская панихида состоится в понедельник или во вторник на родной сцене Московского драматического театра.

Некоторое время назад друг Джигарханяна Артур Согомонян рассказал о предполагаемой причине смерти артиста на 86-м году жизни. По его словам, все дело в обострении хронического заболевания, пишет ФАН.

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