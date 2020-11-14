Блокировка может заставить YouTube соблюдать российские законы

Общественник и политик Эрнест Макаренко поделился мнением, как можно повлиять на политику американского сервиса YouTube, выражающуюся в цензуре к контенту из РФ.

Общественник и политик Эрнест Макаренко поделился мнением, как можно повлиять на политику американского сервиса YouTube, выражающуюся в цензуре к контенту из РФ.

Эксперт отметил, что видеохостинг занимается подобными вещами, так как обслуживает задачи, поставленные специальными службами Запада. Речь идет о том, что социальные сети задумывались, как один из способов организации войн информационного характера, пишет Nation News.

Макаренко полагает, что у России есть возможность побудить YouTube следовать законодательным нормам. В качестве такого инструмента можно использовать механизм блокировки. Угроза лишиться доходов и пользователей имеет шансы на успех в вопросе правового урегулирования.

Общественный деятель добавил, что в качестве дополнительного фактора влияния на иностранную площадку может выступить развитие российских аналогов. В этом случае в сервисах вроде YouTube просто не будет необходимости.