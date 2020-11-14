Эксперты оценили идею сократить первый рабочий день после новогодних каникул

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предположили, что инициатива связана с политическими амбициями ее автора.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков раскритиковал идею сократить первый рабочий день после новогодних праздников на два часа. В беседе с «Политикой Сегодня» он предположил, что инициатива связана с политическими амбициями ее автора.

«Для того, чтобы предлагать такую инициативу, нужно как минимум провести экономические исследования. Почему на два часа, а не три? Почему вообще не сделать первый рабочий день не рабочим? А с сокращением зарплаты или нет? Впечатление, что пандемия сильно повлияла на восприятие людей и оценку ими окружающего мира. Появился целый ряд инициатив, которые предлагаются без внятных обоснований», — сказал Шершуков.

С предложением сократить рабочий день нового года выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Он направил такое обращение главе Минтруда Антону Котякову. По мнению Петунина, сокращенный рабочий день поможет создать благоприятные условия для возвращения людей к рабочему ритму после долгих праздников.

Первый рабочий день после Нового года хотят сократить По мнению директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина, сокращенный рабочий день облегчит возвращение к трудовым будням.https://t.co/W068BPPXcc pic.twitter.com/L8rUCnR4ny — URA.RU (@ura_ru) November 14, 2020

Автор инициативы считает несправедливым, что сокращенным рабочий день может быть только накануне официального праздника (согласно статье 95 Трудового кодекса РФ).

В свою очередь зампред ФНРП напомнил, что от сокращения рабочего дня может пострадать размер зарплаты.

«Профсоюзы в глобальном смысле выступают за то, чтобы работники работали меньше, а получали больше. Но размеры зарплаты должны быть связаны с производимым продуктом и затраченными на него усилиями работника. Предложение должно быть основано хотя бы на каких-то показателях. На два часа позже приходить или на два часа раньше уходить?», — рассуждает Александр Шершуков.

Дискуссия о судьбе новогодних выходных продолжается. Несколькими днями ранее «Коммунисты России» предложила правительству на две недели продлить в России каникулы в 2021 году. В партии считают, что такая мера поможет сдержать распространение коронавируса. Но заработная плата работающим гражданам на этот период должна быть сохранена.

«Если бы этот эксперт баллотировался в Госдуму, было бы понятно. "Коммунисты России" формируют базу электората, показывают, что заботятся о работниках. Я не знаю, будет ли он баллотироваться, но судя по всему, будет», — смеясь, заключил эксперт.

Не поддержали инициативу господина Петунина и в Госдуме. Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заметил, что подобные вопросы регулируются Трудовым кодексом.

«Сегодня рабочие и нерабочие время строго урегулировано Трудовым кодексом. ТК РФ — это живой, но сбалансированный документ, где соблюдены права и работников, и работодателей. Дисбаланс повлияет на производительность труда. Если работодатель продолжит выплачивать зарплату в полной мере, это будет ущемлять его интересы, что приведет к допраспходам, и даже росту цены на товары и услуги. А если сдельная зарплата? Это вопрос должен решаться в коллективе», — сказал депутат.

Нилов считает, что 31 декабря необходимо сделать выходным днем с точки зрения здравого смысла. Соответствующий законопроект группа депутатов от ЛДПР вносила еще в ноябре 2019 года. Парламентарии предлагали один из выходных дней календарного года переносить на последний день декабря. Однако тогда Минтруд не поддержал инициативу.

Правительство также выступает против законодательного закрепления 31 декабря выходным днем.

«А продлевать каникулы, сокращать первый рабочий день и тому подобное — это вещи, которые мы еще не раз услышим в преддверии Нового года. У нас каждый раз дискуссия — то плохо, что длинные выходные дни, то хорошо. Я уже спокойно отношусь к разным инициативам, но 31 декабря точно должно стать выходным», — заключил Нилов.

8 сентября 2020 года Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря в следующем году станет выходным днем. В ответ на это Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) заявила, что 31 декабря нужно объявить в законодательстве выходным на постоянной основе.

Ранее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова также предложила сделать 31 декабря постоянным выходным, потому что в стране он фактически считается нерабочим, и россиянам было бы удобнее в этот день оставаться дома и готовиться к празднованию Нового года.

В декабре 2019 года российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе большой пресс-конференции, назвал логичным предложение позволить россиянам не работать 31 декабря. Однако призвал спокойно все проанализировать, чтобы не нанести ущерб экономике.