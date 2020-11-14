Похороны актера Армена Джигарханяна пройдут в Москве во вторник в театре, которым он управлял.

Похороны актера Армена Джигарханяна пройдут в Москве во вторник, 17 ноября, в театре, которым он управлял.

Со скончавшимся актером театра и кино Арменом Джигарханяном можно будет попрощаться во вторник в его театре. Проводить в последний путь его придут родственники, знакомые и коллеги.

Добавим, популярный российский актер и режиссер, народный артист СССР Армен Джигарханян умер утром в субботу, в Москве. На момент смерти ему было 85 лет. Пока что точная причина смерти актера не называется. О печальном событии стало известно из сообщения пресс-службы Московского драматического театра, которым он руководил при жизни.