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11:16   14 Ноября 2020
Общество

Режиссер Виноградов рассказал о причинах смерти Джигарханяна

Режиссер Виноградов рассказал о причинах смерти Джигарханяна

Знакомый умершего актера Армена Джигарханяна, режиссер-постановщик Сергей Виноградов, рассказал журналистам "360", что смерть артиста не связана с пандемией коронавируса.

Виноградов работал в Театре Джигарханяна. Он узнал о смерти актера почти сразу. Сердце Джигарханяна остановилось в ночь на 14 ноября 2020 года. Он умер в возрасте 85 лет. Виноградов опроверг предположения "360" о том, что смерть артиста связана с пандемией коронавируса.

"Знаю, что не связано никак с пандемией. Это какой-то набор болезней, который совпал", — заявил Виноградов.

Сотрудник театра поделился воспоминаниями о наставнике. Он назвал Джигарханяна честным и открытым человеком, который обучил огромное количество будущих звезд российского театра.

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#джигарханян #коронавирус #виноградов

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