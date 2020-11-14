Премьер-министр Киргизии Жапаров баллотируется в президенты

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров, исполняющий обязанности президента, намерен баллотироваться на пост главы республики.

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров, исполняющий обязанности президента, намерен баллотироваться на пост главы республики.

Политик подал соответствующее заявление в местную Центральную избирательную комиссию, сообщили в пресс-службе президента. Он предоставил все необходимые документы, включая сертификат об уровне владения языком и сведения об отсутствии гражданства другой страны.

Согласно законодательству Киргизии, государственные должностные лица не могут принимать участие в выборах. Поэтому Садыр Жапаров должен в течение дня сложить полномочия. Исполняющим обязанности главы республики в таком случае станет спикер парламента Талант Мамытов.

Досрочные президентские выборы в Киргизии состоятся 10 января 2021 года. Голосование за членов парламента назначено на декабрь 2020-го.