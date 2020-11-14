Друг Джигарханяна рассказал о проблемах артиста с почками

Близкий друг артиста Армена Джигарханяна рассказал о том, что могло стать причиной его ухудшавшегося здоровья.

Близкий друг артиста Армена Джигарханяна рассказал о том, что могло стать причиной его ухудшавшегося здоровья.

Друг скончавшегося актера Армена Джигарханяна Артур Согомонян рассказал, что причиной смерти артиста могло стать обострение его давнего заболевания.

"Врачи молодцы — делали все, что могли, но он, к сожалению, скончался", — сообщил друг звезды.

Также Согомонян рассказал, что проблемы со здоровьем у актера могли возникнуть из-за серьезных осложнений с почками.

Добавим, народный артист СССР Армен Джигарханян умер утром в субботу. На момент смерти ему было 85 лет. Прощание с актером пройдет во вторник, 17 ноября, в Московском драматическом театре, президентом и художественным руководителем которого он работал с 1996 года.