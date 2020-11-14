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11:11   14 Ноября 2020
Общество

Опубликованы новые данные о случаях коронавируса в России

Опубликованы новые данные о случаях коронавируса в России

Оперативный штаб опубликовал данные о новых случаях коронавирусной инфекции в России. Информация появилась утром 14 ноября.

Положительные результаты тестов на COVID-19 за последние сутки получили 22 702 жителя страны. Это больше, чем накануне, когда было 21 983 человека. Летальных случаев за сутки - 391 (411 накануне). 

За весь период пандемии на территории России зафиксировали 1 903 253 случая коронавируса. Летальных исходов выявлено 32 834. От новой инфекции излечились 1 425 529 пациентов.

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#коронавирус #COVID-19 #оперштаб

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