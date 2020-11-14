Доллар оказался на последнем месте в списке стабильных валют

От американского доллара российским гражданам лучше уходить, обратив внимание на более стабильные валюты, уверен исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

От американского доллара российским гражданам лучше уходить, обратив внимание на более стабильные валюты, уверен исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

Чтобы защитить свои сбережения на фоне инфляционных рисков, стоит обратиться к более стабильным по сравнению с долларом валютам, рассказал эксперт в беседе с ПРАЙМ.

"Швейцарский франк, евро, японская иена и китайский юань", — перечислил экономист безопасные альтернативы.

Все перечисленные валюты менее подвержены волатильности, которую отмечает американский доллар в том числе на фоне политической ситуации в США. К тому же, накопленные средства следует разделять и хранить по частям в разных видах, как делает большинство мировых центробанков, добавил Иванов.