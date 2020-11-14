Немоляева рассказала, что влияло на состояние Джигарханяна в последние годы

Актриса Светлана Немоляева назвала смерть Армена Джигарханяна невосполнимой утратой, а его самого — главным партнером по театру. Она также сообщила, что повлияло на его состояние.

Актриса Светлана Немоляева назвала смерть Армена Джигарханяна невосполнимой утратой, а его самого — главным партнером по театру. Она также сообщила, что повлияло на его состояние.

Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября на 86-м году жизни. Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью артиста и призналась, что благодарит судьбу за встречу с ним.

"Моим главным партнером по жизни был муж — Александр Лазарев, партнером в театре — Армен Джигарханян. Это было счастье — с ним работать. Это была ходячая школа", — поделилась артистка в беседе с Nation News.

Немоляева рассказала, что старалась никогда не пропускать игру Джигарханяна, поскольку он был "потрясающим артистом". Она назвала смерть актера тяжелой утратой и отметила, что на его состоянии в последние годы сильно отразились возраст и переживания.

Народный артист СССР Армен Джигарханян запомнился зрителям по многочисленным ролям в театре и кино. Он вошел в Книгу рекордов Гиннеса по количеству сыгранных киноролей. Актера можно увидеть в таких культовых лентах, как "Журавушка", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и "Место встречи изменить нельзя". Кроме того, Джигарханян являлся руководителем Московского драматического театра, который носил его имя.