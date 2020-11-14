Никол Пашинян рассказал о хороших отношениях России и Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал свои отношения с президентом России Владимиром Путиным как рабочие и очень хорошие.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал свои отношения с президентом России Владимиром Путиным как рабочие и очень хорошие.

Он позитивно отозвался и о взаимодействии двух стран, включая карабахский вопрос, передает Общественное телевидение Армении. Позиция Москвы в этой сфере, по словам Пашиняна, не изменилась за последние четыре с половиной года.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян подписали договор о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Перемирие начало действовать 10 ноября. На линии соприкосновения разместились российские миротворцы. Баку и Ереван обмениваются пленными и телами погибших.