Цымбалюк-Романовская тепло отозвалась о Джигарханяне после его смерти

Бывшая жена покойного Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что хотела бы, чтобы его запомнили великим артистом театра и кино, каким он и был.

Бывшая жена покойного Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что хотела бы, чтобы его запомнили великим артистом театра и кино, каким он и был.

Новость о смерти 85-летнего Армена Джигарханяна потрясла его поклонников. Бывшая супруга великого актера Виталина Цымбалюк-Романовская сначала не поверила в сообщения о его смерти. Через некоторое время Виталина пришла в себя. Она заявила, что Джигарханян был великим актером театра и кино и надеется, что его именно таким и запомнят.

Первой о смерти легендарного артиста в субботу, 14 ноября, сообщила пресс-служба Московского драматического театра. В последние годы Джигарханян часто болел и проходил лечение в больницах.

"Я бы хотела, чтобы его запомнили исключительно как великого актера театра и кино. Таким он и был. Такого театра и кино мы с вами больше не увидим", — рассказала Цымбалюк-Романовская в беседе с телеканалом "360".

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская узаконили свои отношения в 2016 году, а через год развелись по инициативе актера. Тогда актер публично обвинил молодую супругу в том, что она якобы крадет его деньги.